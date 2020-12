Coronavirus : Macron appelle les Français à «redoubler de vigilance» à Noël

Le président français a mis en avant le danger représenté par les réunions de famille à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Emmanuel Macron a soutenu l’annonce de son gouvernement de procéder à un déconfinement plus progressif qu’escompté initialement à compter du 15 décembre.

Emmanuel Macron a appelé vendredi les Français à «redoubler de vigilance» face au Covid-19 lors des réunions de famille pour Noël, car «c’est dans ces moments, quand on se relâche (…) qu’on diffuse le virus».

«Noël est entre nos mains», a-t-il dit: «Evidemment on doit se retrouver, mais moins que d’habitude pour Noël, moins nombreux», et en respectant les gestes barrières, en portant le masque, «y compris dans des moments familiaux ou amicaux», a souligné le chef de l’Etat.

Ainsi les Français pourront «tenir en bonne santé ces fêtes», «en sortir en bonne santé», et «ne pas (se) retrouver dans une situation où l’épidémie aurait repris de plus belle». Il y a «beaucoup de règles et je sais qu’elles vous pèsent», mais la volonté de l’Etat est de «vous protéger», a-t-il aussi souligné.