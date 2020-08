Bélarus Macron appelle Poutine à «favoriser l’apaisement et le dialogue»

À la veille d’un sommet extraordinaire de l’UE, le président français s’est entretenu au téléphone avec son homologue russe au sujet de la crise au Bélarus.

Le président français Emmanuel Macron et son homologue russe Vladimir Poutine se sont entretenus au téléphone au sujet de la crise au Bélarus.

Le président français Emmanuel Macron a appelé mardi son homologue russe Vladimir Poutine à «favoriser l’apaisement et le dialogue» pour résoudre la crise au Bélarus, au cours d’un entretien téléphonique, a indiqué l’Élysée.

Durant cette discussion, tenue à la veille d’un sommet extraordinaire de l’UE, le chef de l’État français a souligné le rôle «constructif» que veut jouer l'Union européenne «pour que les violences à l’égard de la population cessent immédiatement et qu’une solution politique puisse se dégager au plus vite dans le respect des aspirations exprimées pacifiquement et massivement depuis plusieurs jours», a précisé la présidence.