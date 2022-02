France : Macron aux agriculteurs: «Cette guerre aura des conséquences»

Le président français a fait un passage éclair samedi au Salon de l’agriculture à Paris. Il s’est exprimé avec gravité, plaçant son intervention sous le signe de la «souveraineté alimentaire».

Accaparé par l’invasion russe en Ukraine, Emmanuel Macron est tout de même venu à la rencontre des paysans inaugurer samedi le Salon de l’agriculture, pour une visite beaucoup plus courte que d’habitude. «Cette guerre durera» et «il faut nous y préparer», a prévenu avec gravité le président français, les traits tirés, à la fin d’une prise de parole d’une demi-heure. «Ce que nous sommes en train de vivre ne sera pas sans conséquences sur le monde agricole et les filières qui sont les vôtres», a averti le chef de l’État. Le monde agricole craint en effet des mesures de rétorsion sur les exportations, notamment en raison des sanctions prises à l’égard de la Russie.

Flambée de coûts

«C’est un salon particulier parce qu’il y a les élections présidentielles et parce qu’on est en crise de vocation: on perd en gros 100’000 agriculteurs tous les dix ans et il est bien qu’il y ait un débat sur la vision du métier», avait souligné par ailleurs le président du salon, Jean-Luc Poulain. Cette inquiétude fondamentale est rejointe par la menace plus immédiate du conflit en Ukraine. Les professionnels de l’alimentation redoutent des mesures de rétorsion russes en réaction aux sanctions occidentales, qui viendraient perturber les échanges.