Dubaï – Macron aux Emirats: contrat «historique» de 80 Rafale

Dubaï : Macron aux Émirats: contrat «historique» de 80 Rafale

Vendredi, le président français effectue une courte visite dans l’émirat, première étape de sa tournée dans le Golfe.

Le président français Emmanuel Macron est accueilli par le prince héritier d'Abou Dhabi Mohammed ben Zayed al-Nahyane à l’Expo de Dubaï, le premier jour de sa tournée dans le Golfe, le 3 décembre 2021. AFP

Le président Emmanuel Macron effectue vendredi une courte visite à Dubaï, première étape d’une tournée dans le Golfe, pour renforcer les relations solides entre la France et les Émirats arabes unis avec l’annonce de plusieurs contrats, dont celui de dizaines de Rafale.

Contrat «historique» La valeur du contrat «historique» pour la fourniture de 80 avions de combat Rafale aux Émirats arabes unis s’élève à 16 milliards d’euros, dont deux pour les armements et «éléments associés», a annoncé vendredi le ministère français des Armées. C’est un «contrat historique» qui «cimente un partenariat stratégique plus solide que jamais et contribue directement à la stabilité régionale», a salué la ministre Florence Parly dans un communiqué. C’est «le plus important jamais obtenu par l’aéronautique de combat française», a renchéri dans un communiqué distinct, le PDG de Dassault Aviation Eric Trappier. Les Émirats ont par ailleurs signé vendredi pour l’achat de 12 hélicoptères militaires H225M auprès d’Airbus Helicopters. Le montant du contrat s’élève à près d’un milliard d’euros, selon le cabinet de Florence Parly.

L’homme fort des Émirats, le prince héritier d’Abou Dhabi Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, dit MBZ, a accueilli en fin de matinée le chef de l’Etat français au pavillon d’honneur de l’Exposition universelle qui se tient à Dubaï jusqu’à la fin mars. Après un tête-à-tête, les deux dirigeants devaient assister à la signature de plusieurs contrats et accords économiques.

«Je ne veux pas dévoiler le cadeau de Noël» avant la rencontre, a déclaré Anwar Gargash, conseiller du président émirati, à des journalistes cette semaine. Une discrétion partagée par l’Élysée et les groupes concernés. Le contrat le plus attendu était celui portant sur une commande de plusieurs dizaines d’avions de combat Rafale par les Émirats, qui viserait à remplacer à terme les 60 Mirage 2000 acquis à la fin des années 1990.

Les Émirats sont actuellement le cinquième client le plus important de l’industrie de défense française sur la décennie 2011-2020, avec 4,7 milliards d’euros de prises de commandes, selon le rapport au Parlement sur les exportations d’armement de la France. Ces dernières années, Paris a été critiqué parce que certaines de ces armes avaient été utilisées dans le conflit au Yémen, où l’Arabie saoudite et ses alliés sont soupçonnés de crimes de guerre par des ONG comme Amnesty International.

En se dotant d’avions Rafale, construits par Dassault Aviation, les Émirats emboîtent notamment le pas au Qatar, qui a acheté 36 appareils, et à l’Égypte (24 appareils achetés en 2015 et 30 en 2021). À Dubaï, Emmanuel Macron est accompagné d’une large délégation de ministres, dont Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères), Bruno Le Maire (Économie) et Florence Parly (Armées), ainsi que de dirigeants d’entreprises, comme Airbus, Thalès, Air Liquide ou EDF.

«Partenaire fiable»

Arrivé au lendemain des célébrations du 50e anniversaire de la création des Émirats, le 2 décembre 1971, le chef de l’État visitera les pavillons émirati et français de l’Expo 2020, la première exposition universelle de l’histoire à être organisée au Moyen-Orient. Elle s’est ouverte en octobre avec un an de retard à cause de la crise du Covid.

Durant cette tournée qui le mène au Qatar en fin de journée puis en Arabie saoudite samedi, Emmanuel Macron entend discuter de «la lutte contre le terrorisme, l’islamisme radical et leur financement» car «coopérer avec ces États, en particulier contre Daech, est essentiel pour garantir la sécurité des Français et Européens», selon l’Élysée.

Sur les grands sujets régionaux – Liban, Libye, nucléaire iranien, Irak – le chef de l’État veut que la France joue le rôle d’une «puissance d’équilibre» et d’un «partenaire fiable et incontournable qui dialogue avec tous les acteurs pertinents». Il devrait plaider la cause du Liban alors que la crise économique qu’il subit est aggravée par les sanctions prises par plusieurs États du Golfe, dont l’Arabie saoudite, qui a stoppé ses importations en provenance de Beyrouth.

À Jeddah vendredi matin, Emmanuel Macron sera l’un des premiers dirigeants occidentaux à rencontrer le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (MBS) depuis l’assassinat en 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat de son pays à Istanbul, qui a fortement terni l’image du fils du roi. «Comme il le fait partout dans ses voyages, il (le président) aborde avec ses interlocuteurs la question des droits de l’Homme lorsque c’est nécessaire», a indiqué la présidence en réponse aux critiques d’ONG sur la pertinence de ce rendez-vous.

Elle affirme que la rencontre ne vise pas à «remettre en selle» MBS, mais qu’«on ne peut pas imaginer avoir une politique ambitieuse» au Moyen-Orient «sans avoir un dialogue exigeant» avec son pays, membre du G20 et principale économie de la région. L’ONG Human Rights Watch a affirmé vendredi dans un communiqué que «les ventes d’armes et le maintien de partenariats militaires douteux au nom du contre-terrorisme et au détriment des droits de l’Homme allaient rester comme une tache sur le bilan diplomatique d’Emmanuel Macron».