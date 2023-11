Macron-Berset à l’UNIL: bâtiment bouclé et chiens renifleurs

La venue des présidents suisse et français jeudi à l’Université de Lausanne va perturber la tranquillité du campus, dispositif de sécurité oblige.

Lausanne : Macron-Berset à l’UNIL: entre bâtiment bouclé et chiens renifleurs

Emmanuel Macron (à g.) et Alain Berset seront à Lausanne jeudi pour une rencontre réservée aux étudiants de l’UNIL et de l’EPFL. AFP/Reuters

Bâtiment bouclé, parking condamné, déminage avec des chiens renifleurs et sécurisation des locaux, c’est ce qui attend l’Université de Lausanne (UNIL) dans les prochains jours. L’établissement se prépare à accueillir jeudi le président de la Confédération Alain Berset et son homologue français Emmanuel Macron. Ils débattront sur la question européenne dans l’Amphimax. Le bâtiment sera donc entièrement bouclé dès mercredi 15 h et les locaux resteront inaccessibles jusqu’à ce que les deux chefs d’État quittent le campus, soit jeudi aux alentours de 13 h. «Ça va bloquer tout le quartier et ça va être un sacré bazar!» réagit un étudiant. Si certains cours ont été déplacés, d’autres se tiendront à distance.

Détecter les traces d’explosifs

Mardi dernier, le personnel de l’UNIL a reçu par mail des directives strictes. Pour assurer la sécurité du bâtiment, il est demandé aux collaborateurs de débarrasser leur bureau, leurs tiroirs et autres casiers des affaires personnelles encombrantes et de laisser les clés bien en vue pour que les agents de l’État puissent en contrôler le contenu en profondeur. Les personnes qui sont récemment entrées en contact avec des explosifs sont particulièrement concernées. Leur place de travail pourrait avoir quelques traces et titiller le flair des chiens, dressés à détecter ce type de substances. C’est notamment le cas des adeptes de la chasse, de ceux qui ont fait du tir en stand ou manipulé des engins pyrotechniques.

Macron n’est pas le bienvenu

L’enjeu sécuritaire se poursuivra bien entendu le jour de la rencontre des deux présidents. Car bon nombre ne se réjouissent pas de la venue d’Emmanuel Macron. «Beaucoup d’étudiants politisés, comme moi, le voient comme quelqu’un qui s’assied sur la démocratie», déclare Kostia, un Franco-Suisse qui étudie les sciences politiques. Il insiste: «Est-ce qu’on veut vraiment recevoir des gens qui ne représentent pas les valeurs de l’uni, soit l’ouverture d’esprit et la discussion. Parce qu’on ne peut pas dire que ce soit le fort du président français.»

D’autres étudiants ont déjà annoncé leur intention de perturber la conférence. Des groupes WhatsApp pullulent de menaces, notamment en lien avec la gestion française du conflit au Proche-Orient. «Les gens sont en colère et ils vont vouloir exprimer cela. Mais on espère que cela se déroulera de la manière la plus pacifique possible», conclut Tarek, un des responsables du collectif Lausanne-Palestine. Ce groupe, créé au lendemain des attaques israéliennes sur la bande de Gaza, se fait le porte-parole des étudiants en colère.