Bruxelles

Macron: «C’est notre projet européen qui se joue, là»

Les 27 se réunissent en personne ce vendredi pour un sommet historique visant à bâtir une nouvelle souveraineté technologique, industrielle, écologique européenne post-pandémie.

«C'est un moment de vérité et d'ambition pour l'Europe. Nous sommes en train de vivre une crise inédite sur le plan sanitaire mais aussi économique et social. Elle requiert beaucoup plus de solidarité et d'ambition», a-t-il déclaré à son arrivée au Conseil européen.