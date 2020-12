Centrafrique : Macron condamne les tentatives de déstabilisation

Lors d’un entretien avec le président centrafricain, Emmanuel Macron a condamné les actes visant à perturber les accords de paix et la tenue des élections.

Emmanuel Macron s’est entretenu mercredi avec son homologue centrafricain Faustin-Archange Touadéra et a ordonné le survol du pays par des avions de chasse pour «marquer la condamnation par la France des tentatives de déstabilisation», a indiqué la présidence française.

Au cours de cet échange, le chef de l’État a condamné «les tentatives des groupes armés et de certains leaders politiques, dont (l’ex-président) François Bozizé, visant à faire obstruction à la mise en œuvre des accords de paix et à la tenue des élections» présidentielle et législatives prévues dimanche, a précisé la présidence dans un communiqué.