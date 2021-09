France : Macron créé une commission sur le complotisme et la désinformation

Le président français veut, entre autres écueils, éviter les déstabilisations alors que la campagne électorale s’intensifie.

Emmanuel Macron installe mercredi une équipe d’une quinzaine d’universitaires et personnalités, présidée par le sociologue Gérald Bronner, chargée de faire d’ici fin décembre des propositions face à l’emprise des théories complotistes et de la désinformation dans le débat public. La commission, intitulée «Les lumières à l’ère numérique», «devra formuler d’ici à la fin de l’année des propositions concrètes dans les champs de l’éducation, de la régulation, de la lutte contre les diffuseurs de haine et de la désinformation», indique la présidence de la République dans un communiqué.