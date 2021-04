Violences : Macron défend dans le sud de la France sa stratégie sécuritaire

Le président français était lundi à Montpellier pour entendre les difficultés de la police face aux violences dans l’Hexagone. Ceci alors même qu’un piéton était grièvement blessé par balles dans le centre-ville.

Le chef de l’Etat a discuté lundi matin à l’Hôtel de police de Montpellier avec une dizaine de policiers représentants les différents services. Quelques manifestants tenus à distance l’ont hué à son arrivée. «Notre travail essentiel est la lutte contre le trafic de drogue. On a affaire à des jeunes plus organisés qu’avant, plus armés, qui se sont plus organisés avec les confinements», a témoigné Ludivine, une policière.