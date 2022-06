Énergie : Macron dénonce une fixation «absurde» du prix de l’électricité

Le président français a décrié mardi la fixation des prix de l’électricité, contribuant fortement à la vague d’inflation et générant des «surprofits déraisonnables» pour les opérateurs.

La hausse des prix dans toute l’Europe «est un impôt de l’extérieur qui vient par le gaz et l’ électricité » depuis le début de la guerre en Ukraine , et «l’argent du contribuable n’a pas vocation à compenser cet impôt de l’extérieur, sinon c’est un système sans fin qui va nous appauvrir», a lancé le président français, Emmanuel Macron, mardi en conférence de presse à l’issue du sommet du G7 en Allemagne.

Indexés sur le gaz

En plus des boucliers mis en place depuis l’automne 2021 sur les prix de l’énergie, à grands frais pour le budget de l’Etat, il a réclamé de «changer les règles de fonctionnement du marché de l’électricité», dont les tarifs sont indexés historiquement en Europe sur ceux du gaz.

A cause de ce système, «vous avez des prix d’électricité qui s’envolent et qui n’ont plus rien à voir avec les coûts de production d’électricité, ça suit le gaz, c’est absurde ; ce qui fait que vous avez des acteurs, par exemple dans le renouvelable, qui font des surprofits totalement déraisonnables dans la période.»