Réunion à Paris : Macron dîne avec le prince héritier saoudien

Une «réhabilitation» de facto après l’assassinat de Jamal Khashoggi

L’Élysée affirme que ce dîner est nécessaire, au regard de l’envolée des prix de l’énergie, de la crise alimentaire au Moyen-Orient et des inquiétudes liées au programme nucléaire iranien. «Si on veut se confronter, s’attaquer aux conséquences de ces crises d’une part et peser dans la région au profit de tous, le seul moyen c’est de parler avec tous les principaux acteurs», a fait savoir la présidence.

Plainte contre Mohamed ben Salmane

Jeudi, une plainte pour complicité de torture et de disparition forcée en lien avec l’assassinat de Jamal Khashoggi a été déposée à Paris contre le prince héritier, ont annoncé les ONG Democracy for the Arab World Now (DAWN), fondée par le journaliste saoudien, et l’ONG suisse Trial International. Hatice Cengiz, la fiancée de Jamal Khashoggi, s’est dite «scandalisée et outrée qu’Emmanuel Macron reçoive avec tous les honneurs le bourreau de mon fiancé», dans un message en français adressé à l’AFP. «La visite de MBS en France et de Joe Biden en Arabie saoudite ne changent rien au fait que MBS n’est autre qu’un tueur», a déclaré à l’AFP Agnès Callamard, qui avait mené une enquête sur l’assassinat par des agents saoudiens de Jamal Khashoggi lorsqu’elle était rapporteure spéciale de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires.