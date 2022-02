Crise ukrainienne : Macron dit à Poutine qu’il espère «amorcer une désescalade»

Espérant provoquer une amélioration de la situation sur le front ukrainien, le président français a rendu visite, lundi, à son homologue russe. Il poursuivra sa démarche diplomatique mardi, à Kiev.

Selon le président français, cette «réponse utile» vise à «éviter la guerre» entre la Russie et l’Ukraine et à «construire les éléments de confiance, de stabilité, de visibilité pour tout le monde». Il a jugé que la situation actuelle en Europe était «critique» et imposait «d’être extrêmement responsable». Vantant le dialogue mené depuis 2019 avec la Russie, il a estimé qu’il était «nécessaire, car c’est le seul qui permet de bâtir une vraie sécurité et stabilité pour le continent européen».