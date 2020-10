Caricatures du prophète : Macron dit comprendre que les caricatures «choquent»

Dans un entretien à la chaîne Al-Jazeera, le président Emmanuel Macron a dit comprendre que les caricatures puissent choquer mais a dénoncé la violence.

L’interview doit être diffusée à 17 heures par la chaîne de télévision qui émet en plusieurs langues, dont l’arabe et l’anglais, et a une large audience dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb.