Macron en Suisse: Un premier jour de visite placé sous le signe de l’amitié et de l’UE

Qu’en est-il sorti de concret?

Au-delà des discours, la Suisse et la France ont réaffirmé leur volonté de développer leurs relations bilatérales et ont signé deux déclarations d’intention. Les deux pays ont rappelé l’amitié qui les unit et dont atteste la signature de la Paix perpétuelle à Fribourg en 1516, un traité que souhaitent faire entrer à l’Unesco les deux États. Berne et Paris ont aussi souligné la nécessité de faire avancer d’importants dossiers bilatéraux. Ont ainsi été évoquées les négociations en cours sur la régularisation du lac Léman et sur le Doubs, de même que l’accord de coopération concernant le Rhône, désormais prêt à être signé. Autres sujets abordés: les relations économiques, le développement des transports publics dans la zone frontalière et la coopération en matière d’approvisionnement énergétique. Des déclarations d’intention concernant l’échange d’étudiants et la coopération en matière de recherche sur les glaciers et les pôles (cryosphère) ont été signées à l’issue des entretiens.