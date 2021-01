France : Macron et Biden s’entretiendront dimanche

Dimanche, les présidents américain et français vont s’appeler pour discuter. Joe Biden vient notamment de réintégrer l’accord de Paris sur le climat que son prédécesseur avait dénoncé.

Cet entretien doit permettre de «constater que, toujours, les fondamentaux demeurent – ceux d’une Histoire partagée qui font de nous le plus ancien allié des États-Unis (…) – et dire que nous continuerons à être cet allié fiable et disponible pour agir à leurs côtés», a souligné l’Elysée.