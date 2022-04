Présidentielle française : Macron et Le Pen, deux visions du monde aux antipodes

Les relations privilégiées entre Marine Le Pen et Vladimir Poutine devraient notamment s’inviter au débat mercredi soir.

Deux visions du monde s’affrontent entre le proeuropéen Emmanuel Macron et sa rivale d’extrême droite Marine Le Pen qui promet de réduire les «pouvoirs» de l’UE au profit des «nations» mais doit aussi répondre de sa proximité passée avec la Russie de Vladimir Poutine.

Russie, le sujet qui fâche

Marine Le Pen plaide pour un «rapprochement stratégique entre l’Otan et la Russie», une fois la guerre russo-ukrainienne «réglée par un traité de paix». Elle semble ainsi préconiser le retour à la situation géopolitique qui prévalait avant l’élargissement de l’Alliance vers l’est en 1997 et qui constituait une des revendications de Vladimir Poutine avant l’invasion de l’Ukraine.

Après avoir estimé que Vladimir Poutine pourrait «bien entendu» redevenir un allié de la France une fois la guerre terminée, Marine Le Pen a rectifié le tir en expliquant avoir voulu parler de la Russie et non de son président.

Si elle a dénoncé des «crimes de guerre» en Ukraine, elle s’est toutefois bien gardée de montrer du doigt l’armée russe et refuse de livrer des armes offensives à Kiev. Elle s’oppose aussi aux sanctions contre la Russie en invoquant leur impact sur le pouvoir d’achat des Français.

Il pointe aussi l’implication de l’armée russe dans les massacres de civils – ce que nie Moscou, qui crie à la «mise en scène» – et a livré plus de 100 millions de francs d’équipements militaires à l’Ukraine.

La France et L’Otan

Europe: le désaccord fondamental

Marine Le Pen se défend de vouloir faire sortir la France de l’UE mais dénonce une «construction européenne hors sol et déconnectée» et préconise une «réforme de «l’intérieur» de l’Union, reposant sur la primauté du droit national, ce qui pour ses détracteurs équivaudrait de fait à un «Frexit».

Elle prône notamment la création d’une «Alliance européenne des nations» qui aurait vocation «à se substituer progressivement à l’UE». Exit alors le moteur franco-allemand et place à une alliance plus large avec des pays «amis» comme la Hongrie de Viktor Orban et la Pologne du Premier ministre Tadeusz Mazowiecki.