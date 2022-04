Présidentielle: Macron et Le Pen s’affrontent par médias interposés

Présidentielle : Le Pen et Macron s’affrontent par médias interposés

Les deux candidats aux présidentielles s’opposent à distance dans un duel médiatique.

Ils ne se quittent plus d’une semelle. Les deux finalistes à la présidentielle Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’affrontent vendredi par médias interposés, après un début de campagne d’entre-deux-tours marqué par une quête de proximité pour le président-candidat, une recherche de crédibilité pour la candidate d’extrême droite.

À neuf jours du scrutin, le président sortant garde l’avantage dans les intentions de vote (de 53 à 55%) mais avec une marge moindre qu’il y a cinq ans (64/36%). Et avec toujours plusieurs inconnues, notamment le niveau de l’abstention et le report des 21,95% de voix qui se sont portées dimanche sur le candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon .

Depuis le début de la semaine, Emmanuel Macron a considérablement allégé son agenda diplomatique. Il multiplie les immersions en région dans le Nord , en Alsace et en Normandie avant un grand meeting samedi à Marseille, avec des rencontres et échanges parfois vifs à l’occasion de longs bains de foule.

«France des oubliés»

Changement de ton et de rythme aussi pour Marine Le Pen qui depuis plusieurs semaines menait une campagne à bas bruit, favorisant les déplacements dans de petites localités de la «France des oubliés» autour de la thématique du pouvoir d’achat. Et laissait les propos les plus radicaux sur l’immigration à son rival d’extrême droite Eric Zemmour, elle tentait ainsi de lisser son image tout en conservant un programme de rupture. Depuis lundi, elle va de média en média et a fait des conférences de presse sur la réforme des institutions et la diplomatie, deux sujets régaliens par excellence.