Nucléaire iranien : Macron et Netanyahu veulent «travailler ensemble» face à l’Iran

Le président français Emmanuel Macron et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont exprimé jeudi soir leur intention de «travailler ensemble» contre les activités «déstabilisatrices» de l’Iran au Proche-Orient et le «soutien» de Téhéran à la Russie dans son offensive en Ukraine.

L’Iran a commencé à enrichir de l’uranium jusqu’à 60%, dépassant largement le seuil de 3,67% fixé par l’accord de 2015 qui encadre son programme nucléaire et se rapprochant des 90% nécessaires pour produire une bombe atomique. Dans son bras de fer avec l’Occident, Téhéran menace aussi de se retirer du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et d’expulser les inspecteurs de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) de ses sites nucléaires.

Netanyahu veut «consolider un front anti-iranien»

«Le président a rappelé que le soutien iranien à l’agression russe en Ukraine exposait l’Iran à des sanctions et à un isolement croissant», a également souligné Paris. Kiev et ses alliés occidentaux ont accusé la Russie d’utiliser des drones de fabrication iranienne pour mener des attaques contre l’Ukraine, causant des dommages importants aux infrastructures civiles et énergétiques. En réponse, les Occidentaux ont sanctionné plusieurs entreprises et généraux iraniens.