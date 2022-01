Crise ukrainienne : Macron et Poutine d’accord sur «la nécessité d’une désescalade»

Lors d’un entretien par téléphone, ce vendredi, le président français et son homologue russe ont appelé à la poursuite du dialogue dans la crise en Ukraine, afin d’éviter l’escalade des tensions.

L’entretien téléphonique entre Emmanuel Macron (à droite) et Vladimir Poutine, a duré plus d’une heure.

Les présidents français Emmanuel Macron et russe Vladimir Poutine sont convenus, vendredi, de la «nécessité d’une désescalade» et d’une «poursuite du dialogue» dans la crise ukrainienne, a annoncé la présidence française. La conversation téléphonique entre les deux dirigeants, qui a duré plus d’une heure, a «permis de s’entendre sur la nécessité d’une désescalade», a déclaré l’Élysée. «Le président Poutine n’a exprimé aucune intention offensive. Il a très clairement dit qu’il ne cherchait pas la confrontation».