France/Allemagne : Macron et Scholz jouent l’apaisement à Bruxelles

«La coopération entre l’Allemagne et la France, ainsi qu’entre le chancelier et le président, est intense et fructueuse», a déclaré le dirigeant allemand à l’issue de la première journée d’un sommet européen qui a débouché sur une feuille de route commune pour tenter de faire baisser les prix de l’énergie.

Interrogé sur les frictions avec le chef de l’État français, qui a multiplié jeudi les piques et mis en garde contre un possible isolement de l’Allemagne, Olaf Scholz a rappelé qu’il le voyait «constamment» et avait d’ores et déjà pris rendez-vous pour une nouvelle rencontre mercredi à Paris.