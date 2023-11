Macron et tenues de gala: «C’est moche, ça fait vieille mémère»

Ce qui vous a marqués, ce sont les couleurs. Ou plutôt, la couleur. Car lors du banquet mercredi soir dans le cadre de la visite d’Emmanuel Macron, le noir était de mise. Pour certains des lecteurs de «20 minutes» qui ont répondu à notre appel, c’est une marque de bon goût. «Ça me paraît tout à fait normal. Élégance et distinction sont des éléments qui devraient être exigés plus souvent et pas seulement pour les chefs d’État», nous écrit Jean-Yves.