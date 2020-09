Liban : Macron exhorte la classe politique à changer au plus vite

Lors de sa seconde visite à Beyrouth en un mois, le président français a appelé les autorités libanaises à lancer «au plus vite» des réformes face à la colère grandissante de la population.

Emmanuel Macron a accentué mardi la pression sur les responsables politiques libanais. Il les a appelés à lancer «au plus vite» de véritables réformes susceptibles de répondre à la colère des Libanais, un mois après la terrible explosion au port de Beyrouth.

«C’est la dernière chance pour le système» libanais, a averti le président français au début de sa seconde visite à Beyrouth en un mois. Face à la colère grandissante de la population, qui dénonce l’incurie du pouvoir et la corruption, il entend «accompagner cette pression» pour convaincre la classe politique de changer.

«Aucune naïveté»

Le chef de l’État français a fait connaissance avec lui lundi soir, avant de le retrouver mardi au palais présidentiel de Baabda. Pour lui, la nomination de Moustapha Adib en quelques semaines et non «en six mois» est «un premier signe» de changement.