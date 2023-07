France: Macron fait le choix du silence pour le 14 juillet

Rumeurs de remaniement du gouvernement

M. Macron ne s’est prêté que deux fois à la traditionnelle interview présidentielle du 14 juillet, sur ses six années de mandat. L’Elysée n’a pour l’heure pas précisé le format que prendra cette future expression. Emmanuel Macron, qui est actuellement à Vilnius au sommet de l’Otan, sera lundi et mardi prochain à Bruxelles pour un autre sommet entre l’UE et la Communauté d’États latino-américains et caraïbes (Celac). Puis il devrait se rendre en Océanie pour un long déplacement à partir de samedi 22 juillet.