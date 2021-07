France - Macron grimé en Hitler pour son injonction à la vaccination

Emmanuel Macron grimé en Hitler. Adjacent à lui, le sigle de son parti – La République En Marche! – maquillé en symbole nazi. Et en sous-titre, cette injonction: «Obéis, fais-toi vacciner!». L’auteur de cette affiche, révélée par «La Dépêche», n’en est pas à son coup d’essai. Sur Facebook, ce dernier se revendique d’ailleurs «afficheur non commercial à Toulon à usage parodique et satirique uniquement».