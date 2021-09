Défi lancé par McFly et Carlito - Macron honore son gage dans un moment inopportun

Défi lancé par McFly et Carlito :

Le traditionnel message présidentiel diffusé pour la rentrée scolaire n’a pas fait parler de lui pour les bonnes raisons cette année. Via une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le président souhaitait une bonne rentrée à tous les élèves, écoliers et professeurs français alors que les cours reprenaient jeudi. Emmanuel Macron a profité de ce discours pour honorer un pari perdu contre les YouTubeurs McFly et Carlito: le président a brandi une photo des deux stars du web pour rappeler d’appliquer les gestes barrières, référence à une chanson écrite par les deux compères.

Pas d’accroc jusque-là. Mais ce qui suit a provoqué une vive polémique: peu après avoir montré les portraits peu avantageux de McFly et Carlito, le chef de l’Etat adresse «une pensée particulière» pour Samuel Paty. L’enseignant avait été décapité en octobre 2020 après avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. «J’ai une pensée toute particulière pour les parents et les collègues de Samuel Paty, déclare-t-il. Personne n’a oublié ce drame, qui nous rappelle combien le beau métier d’enseignant est au coeur de la nation, de notre pacte pour nos enfants et nous tous». Le timing de cet «hommage» a été très mal perçu.

«Deux guignoles»

Sur les réseaux sociaux, le monde associatif et politique a vivement critiqué ce mélange des genres. «Je commente rarement la communication du Président de la République, mais nous souhaiter une bonne rentrée avec un hommage à Samuel Paty tout en tenant le portrait de McFly et Carlito dans ses mains, je trouve ça monstrueux», a par exemple réagi sur Twitter Jean-Rémi Girard, président du syndicat national des lycées et collèges.