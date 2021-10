France : Macron lance ce lundi les Etats généraux de la justice

Tout l’écosystème judiciaire se réunit pour mettre à plat le fonctionnement de la justice. Des propositions devraient émaner de ces «Etats généraux».

Ils avaient été réclamés début juin par les deux plus hauts magistrats de France, Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation, et François Molins, le procureur général près la Cour de cassation, inquiets des «mises en cause systématiques de la justice», critiquée pour sa lenteur et accusée de laxisme par des syndicats de police et des responsables politiques.