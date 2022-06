France : Macron marche seul à Paris en pleine nuit: une photo intrigue le web

La photographe officielle du président français a publié lundi un cliché surprenant.

Photographe officielle d’Emmanuel Macron, Soazig de la Moissonnière a beaucoup fait parler d’elle au début de la guerre en Ukraine. Sur Instagram, la quadragénaire a partagé plusieurs clichés montrant le président français en plein travail, les traits tirés, le regard grave et le visage mal rasé. Sur certaines photos, le chef de l’État apparaissait en pull à capuchon, ce qui n’a pas manqué de faire réagir une foule d’internautes.

Beaucoup d’entre eux, et même jusqu’en Ukraine, ont reproché à Emmanuel Macron d’en faire des tonnes et de chercher à imiter Volodymyr Zelensky. Et l’image montrant le locataire de l’Élysée affalé sur un canapé, tout torse velu dehors, n’a rien arrangé.