France : Macron promet 30 milliards d’euros dans l’innovation et la technologie

Le président français a présenté ce mardi un plan d’investissement pour que la France «retrouve un cycle vertueux».

Emmanuel Macron a annoncé mardi à l’Elysée un plan d’investissement de 30 milliards d’euros sur cinq ans visant à développer la compétitivité industrielle et les technologies d’avenir pour «augmenter la capacité de l’économie française à croître par l’innovation. La stratégie pour 2030 doit nous conduire à investir 30 milliards d’euros pour répondre» à ce qui peut être considéré comme «une sorte de déficit de croissance français», a estimé M. Macron devant quelque 200 chefs d’entreprise et d’étudiants.

Selon l’Elysée, ces investissements dans le cadre d’un plan «France 2030» portent sur les cinq années à venir. Appelant à «un investissement massif dans notre stratégie d’innovation et d’industrialisation», Emmanuel Macron a souhaité que la France «retrouve un cycle vertueux: innover produire, exporter, et ainsi financer (son) modèle social» et le «rendre soutenable», a-t-il ajouté.