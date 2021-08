Diplomatie : Macron mobilise la communauté internationale pour le Liban

Le 4 août 2020, une explosion gigantesque soufflait le port de Beyrouth. Une conférence réunit 40 pays ce mercredi à Paris pour venir en aide au Liban qui vit la pire crise de son histoire.

Le président américain Joe Biden s’exprimera via un message enregistré. Son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le roi de Jordanie Abdallah II et le chef de l’Etat libanais Michel Aoun y participeront. De même que les Premiers ministres irakien, canadien, grec, la directrice générale du FMI et celui de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le président du Conseil européen Charles Michel, les ministres des Affaires étrangères d’une dizaine de pays européens et des représentants du Qatar, de l’Arabie saoudite et des Emirats arabes unis.

Un pays à genoux

Le pays est à genoux, un an après l’explosion – classée parmi les plus grandes déflagrations non nucléaires – qui a tué plus de 200 personnes, défiguré une partie de la capitale et traumatisé les Libanais. Il fait face à une triple crise politique, économique – l’une des pires à l’échelle mondiale depuis 1850, selon la Banque Mondiale, avec des pénuries de carburant, médicaments et des coupures d’électricité jusqu’à 22 heures par jour- et sanitaire liée au Covid-19.