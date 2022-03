«Poutine est un boucher» : Macron «n’utiliserait pas» les propos de Biden, pour ne pas céder à «l’escalade»

Au lendemain des déclarations musclées du président américain à l’encontre de son homologue russe, le chef d’Etat français a rappelé que l’Europe «n’était plus dans le contexte de la guerre froide».

«Arrêter la guerre sans faire la guerre»

«Nous voulons arrêter la guerre que la Russie a lancée en Ukraine sans faire la guerre. C’est l’objectif» et «si on veut faire cela, il ne faut pas être dans l’escalade ni des mots ni des actions», a estimé Emmanuel Macron. «Nous ne devons pas, nous Européens, céder à quelque escalade. Nous ne devons pas, nous Européens, oublier notre géographie et notre histoire. Nous ne sommes pas en guerre avec le peuple russe», a-t-il insisté, en soulignant que l’Europe n’était plus dans le contexte de «la guerre froide» entre Moscou et Washington.