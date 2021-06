Football - Macron parle de foot et de… Benzema

Le président français, en visite à Clairefontaine, a donné son avis sur le sport et la politique. Il est revenu sur le cas Karim Benzema, qu’il sent plus mûr.

Sous le regard amusé de Didier Deschamps, Emmanuel Macron distribue un carton jeune à son épouse Brigitte. Le couple présidentiel était de passage à Clairefontaine pour rendre visite aux Bleus. AFP

Après avoir rendu visite aux joueurs de l’équipe de France à Clairefontaine, Emmanuel Macron a accordé une interview diffusée sur RMC dans l’émission Top of the Foot.

Le président est revenu sur l’affaire Karim Benzema, de retour parmi les Bleus après cinq ans d’absence.

«Pour beaucoup de Françaises et de Français, Karim Benzema est d’abord un grand champion de foot. Je pense que pour beaucoup de jeunes issus de l’immigration, il est un modèle de réussite.»

«Le sélectionneur a fait un choix important et symbolique pour la nation» Emmanuel Macron parlant de la sélection de Benzema pour l’Euro 2021

Emmanuel Macron pouvait difficilement faire plus consensuel: «Benzema est un joueur qui a mûri. Et je suis très content de le retrouver là. Je pense que le sélectionneur a fait le bon choix pour son équipe, pour le sport. Mais il a fait un choix important et symbolique pour la nation.»

Et de poursuivre: «Benzema est quelqu’un de plus serein et épanoui. Il a corrigé ses défauts, il a gagné en maturité sportive et personnelle.»

Ne pas lier sport et politique

Emmanuel Macron est également revenu sur la polémique qui a suivi la chanson de Youssoupha. Son qui a accompagné la présentation de la sélection de l’équipe de France.

«Personne n’a à utiliser le sport et le football pour essayer de faire passer des messages politiques de division. Il y a des polémiques permanentes, qui portent ce ferment de division sur tous les sujets… Qu’un chanteur soit fier de porter l’équipe de France et les valeurs qui vont avec, et décide d’évoluer lui-même, et peut-être se rendre compte que ce qu’il a fait était des erreurs. Moi j’ai envie que les gens qui ont fait des erreurs les corrigent.» Comprenne qui pourra!

