Grève de la faim : Macron préoccupé par l’état de santé de Navalny

Le président français s’est entretenu lundi avec son homologue russe Vladimir Poutine et lui a fait part de son inquiétude concernant l’état de santé d’Alexeï Navalny.

Emmanuel Macron a exprimé lundi, au cours d’un entretien avec le président russe Vladimir Poutine, «sa grave préoccupation sur l’état de santé» de l’opposant emprisonné Alexeï Navalny et «le respect de ses droits fondamentaux», a indiqué l’Élysée.

Au cours de cet échange, qui s’est tenu en milieu d’après-midi, le président français a également marqué le «soutien de la France» à «ses partenaires» européens à la suite de l’expulsion récente par Moscou de 20 diplomates tchèques et d’un diplomate italien.

Trois semaines de grève de la faim

Alexeï Navalny a annoncé vendredi cesser la grève de la faim qu’il observait depuis trois semaines pour dénoncer ses conditions de détention. La veille, des docteurs avaient exhorté l’opposant de 44 ans à arrêter «immédiatement» de ne plus s’alimenter, disant craindre sa mort ou des «dommages considérables» pour sa santé.

La justice russe a par ailleurs ordonné lundi la suspension des activités des organisations liées à Alexeï Navalny, qui sont menacées d’être déclarées «extrémistes» et interdites.

Expulsions croisées de diplomates

Emmanuel Macron a en outre «marqué le soutien de la France à ses partenaires suite à la série d’expulsions de diplomates européens par la Russie», a indiqué l’Élysée. La Russie et les Occidentaux ont multiplié les expulsions croisées de diplomates ces dernières semaines, sur fond de tensions exacerbées autour de l’Ukraine et du cas d’Alexeï Navalny.

Au cours de l’échange téléphonique, Emmanuel Macron a également appelé Vladimir Poutine à «s’engager en bonne foi et de façon durable pour la réduction des tensions avec l’Ukraine, par le retrait effectif des troupes et du matériel lourd à la frontière, la réaffirmation claire du cessez-le-feu et une relance crédible du dialogue», selon l’Élysée.