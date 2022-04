Présidentielle française : Macron qualifié devant Le Pen pour le 2e tour, sur fond de forte abstention

Selon des sondages à la sortie des urnes, le président candidat a récolté entre 28,6 et 29,7% des voix dimanche, tandis que sa rivale d’extrême-droite affiche un score entre 23,5 et 24,7%.

Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’affronteront au second tour de l’élection présidentielle.

Emmanuel Macron est arrivé dimanche en tête du premier tour de l’élection présidentielle française selon les premières estimations, devançant de quelques points la dirigeante de l’extrême droite Marine Le Pen qu’il affrontera le 24 avril dans un duel qui s’annonce serré. D’après trois estimations de différents instituts, le président sortant arrive en tête avec des scores entre 28,6 et 29,7%, à l’issue d’une campagne fortement perturbée par la pandémie et la guerre en Ukraine.

Forte abstention

Marine Le Pen arrive deuxième, entre 23,5 et 24,7% selon les estimations des instituts Opinionway, Ifop et Harris, devant le chef de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon qui oscille entre 19,8% et 20,5%. Eric Zemmour (Reconquête!), oscillerait lui entre 6,5% et 7,1%.