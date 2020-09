Côte d’Ivoire : Macron reçoit Ouattara à l’approche de la présidentielle

Le président français a reçu vendredi à Paris son homologue ivoirien, qui a récemment annoncé sa candidature à un troisième mandat controversé à la présidentielle ivoirienne.

Les deux présidents ont déjeuné ensemble au Palais de l’Elysée, deux semaines après l’investiture de Ouattara, 78 ans, par son parti pour être son candidat à la présidentielle du 31 octobre. Ils devaient discuter de la situation politique ivoirienne et de la crise au Mali après le coup d’État qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août.

Maintenir la paix et la stabilité

«Les deux chefs d’État ont fait un tour d’horizon de la situation économique et politique de la Côte d’Ivoire», a indiqué la présidence ivoirienne dans un communiqué. «Ils ont noté la nécessité de maintenir la paix et la stabilité retrouvées. Dans ce cadre, l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 doit contribuer, selon eux, à raffermir cette paix et cette stabilité», selon le texte.