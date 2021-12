Arabie Saoudite : Macron rencontre «MBS» pour veiller à la «stabilité» dans le Golfe

Après les Émirats arabes unis et le Qatar, le président français se rend en Arabie saoudite où il doit discuter avec le prince héritier Mohammed ben Salmane.

Le président français Emmanuel Macron doit rencontrer samedi à Jeddah, sur la côte ouest de l’Arabie saoudite, le prince héritier Mohammed ben Salmane, homme fort du royaume, pour veiller à la «stabilité» dans le Golfe et discuter notamment de la situation au Liban. Emmanuel Macron effectue une tournée express dans le Golfe . Il est attendu dans cette grande cité portuaire saoudienne au lendemain d’une visite dans les Émirats arabes unis.

«Je note que l’Arabie saoudite a organisé le G20 dès l’année qui a suivi (l’affaire Khashoggi) et je n’ai pas noté que beaucoup de puissances ont boycotté le G20», a-t-il encore relevé. «Nous avons toujours été clairs sur le sujet des droits de l’Homme ou cette affaire».

Crise libanaise

Face à MBS, il entend en particulier plaider la cause du Liban où la crise économique a été aggravée par la crise diplomatique ouverte en octobre avec plusieurs États du Golfe, au premier rang desquels l’Arabie, qui avait gelé ses importations. Ces efforts devraient profiter de la démission, annoncée vendredi, du ministre libanais de l’Information George Kordahi , à l’origine de la crise pour avoir critiqué l’intervention militaire de Ryad au Yémen. Saluant cette démission, Emmanuel Macron a exprimé ses espoirs de «pouvoir réengager l’ensemble des pays du Golfe dans la relation avec le Liban». Il est en effet très impliqué depuis un an pour aider le Liban à sortir de la pire crise socio-économique de son histoire.

Les relations entre Beyrouth et les États arabes du Golfe se sont tendues ces dernières années en raison de l’influence croissante du Hezbollah pro-iranien. «La France a un rôle à jouer dans la région (…) mais comment vouloir œuvrer à la stabilité de la région, comment vouloir traiter du Liban et traiter de tant de sujets en ignorant le premier pays du Golfe en termes de géographie et de taille», a souligné le président français.