France: Macron rend hommage à la Résistance sous haute surveillance

À Lyon, où le chef de l’État est attendu à 14 h 30, la situation pourrait être tendue avec des appels à manifester à proximité du Mémorial de la prison de Montluc, où Jean Moulin et d’autres figures de la Résistance furent détenus et où aura lieu la cérémonie d’hommage. La préfecture du Rhône a interdit tout rassemblement dans cette zone.

Un nouvel appel à la «concorde»?

Le chef de l’État entend rendre hommage à la «Résistance française et aux victimes de la barbarie nazie» en rappelant le «rôle essentiel» joué par Jean Moulin, précise la présidence. Premier président du Conseil national de la Résistance (CNR), Jean Moulin a été arrêté le 21 juin 1943 à Caluire, près de Lyon, par le chef local de la Gestapo, Klaus Barbie. Affreusement torturé, il a gardé le silence et a succombé à ses blessures le 8 juillet 1943. Macron se rendra dans sa cellule et dans celle du «boucher de Lyon» Klaus Barbie, condamné en 1987 en France à la réclusion criminelle à perpétuité et mort en 1991.