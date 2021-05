France : Macron rend hommage à Mandela avant de quitter l’Afrique du Sud

À Johannesburg, dernière étape de son voyage en Afrique, le président français a salué la «vie d’engagement, de sacrifices et de combats» du premier chef d’État sud-africain noir.

«C’est important avant de partir de rendre hommage et de s’imprégner de ce qui a fait l’histoire de ce pays et ses combats», a déclaré le président Macron. (Photo Phill Magakoe / AFP)

«C’est important avant de partir de rendre hommage et de s’imprégner de ce qui a fait l’histoire de ce pays et ses combats», a déclaré le président Macron, saluant la «vie d’engagement, de sacrifices, de combats» de Nelson Mandela. «Et une consécration, celle de l’égalité et de la liberté.»