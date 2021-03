Journée nationale : Emmanuel Macron rend hommage aux victimes du terrorisme

Le chef de l’Etat français s’est rendu à une cérémonie commémorative en l’honneur de citoyens ayant perdu la vie dans des actes terroristes. Un survivant de 2015 l’accompagnait.

De la difficulté d’avoir survécu

«Il n’est pas facile d’être un survivant, partagé entre le bonheur d’être là et la culpabilité d’être passé à travers (...) Et après, comment passe-t-on de survivant à vivant?», a-t-elle lu. En terminant par l’évocation de «l’avenir incertain» par Philippe Lançon: «Je, fus quelqu’un, sera un autre et pour l’instant n’est plus».

«La boule au ventre»

Le 9 janvier 2015, vers 8h30, Saïd et Chérif Kouachi, traqués par les forces de l’ordre après avoir semé la mort à Charlie Hebdo deux jours plus tôt, sonnent à la porte de l’imprimerie à une trentaine de kilomètres au nord de Paris.

Commence alors pour lui une heure et demie terrifiante, où il craint à chaque instant que les tueurs ne découvrent Lilian et les tuent tous les deux.

L’assaut, enfin

Six ans après, il a encore «la boule au ventre» chaque matin quand il ouvre le portail de son imprimerie. Il dit avoir tenu grâce à sa famille, ses amis, à l’Association française des victimes du terrorisme (AFTV), et à ces «milliers de lettres de soutien reçues du monde entier».

Depuis janvier 2015, les attentats ont fait plus de 260 morts en France, les plus meurtriers ayant été ceux du 13 novembre 2015 avec 130 morts à Paris et Saint-Denis, et celui du 14 juillet 2016 à Nice (86 morts).