Présidentielle française : Macron répond à Zemmour, «le candidat malentendant»

Emmanuel Macron n’a pas apprécié les propos hostiles qui ont été tenus à son encontre lors du meeting du candidat d’extrême-droite dimanche. Il n’a pas hésité à le tacler lundi.

«Il y a deux hypothèses: la première c'est l'indignité, c'est celle qui me semble la plus crédible, mais ce n'est pas une surprise», a déclaré le président candidat à son arrivée à Dijon pour une visite dans le cadre de la campagne pour la présidentielle.

«La deuxième, c'est la méconnaissance d'une réforme très importante du quinquennat, c'est le 100% santé. Maintenant, les prothèses auditives, les lunettes et les prothèses dentaires sont remboursées par la Sécurité sociale», a ajouté Emmanuel Macron. «10 millions de Françaises et de Français y ont eu accès, cela fait partie de mon bilan et c'est un bilan social dont je suis fier. J'invite le candidat malentendant à pouvoir s'équiper à moindre frais.»