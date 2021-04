Génocide arménien : Macron: «respecter la mémoire des vivants est notre devoir»

Le président français Emmanuel Macron s’est rendu samedi devant un mémorial du génocide arménien à Paris «pour empêcher l’oubli, le déni, le mensonge».

«Se souvenir du passé, en acceptant la vérité, rendre hommage aux morts et respecter la mémoire des vivants est notre devoir pour empêcher l’oubli, le déni, le mensonge», a écrit le chef de l’État français dans sa lettre adressée à son homologue arménien Armen Sarkissian et dont l’AFP a eu copie. «Nous nous souvenons ensemble des effroyables souffrances d’un peuple martyr» et «la France et l’Arménie sont unies dans l’amitié et la fraternité», ajoute-t-il.