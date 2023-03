Macron fait passer sa réforme des retraites en force

Il a également estimé que «plus de 1000 éléments radicaux», «issus de l'ultra-gauche et de l'extrême gauche», dont certains venus de l'étranger et d'autres étaient présents à Sainte-Soline ce week-end pourraient venir à Paris ou dans d'autres villes de France ce mardi. «Ils viennent pour casser, pour tuer des policiers et des gendarmes (…) pour déstabiliser les institutions et mettre la France à feu et à sang», a-t-il dénoncé.