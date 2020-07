France

Macron serait impliqué dans l’affaire Platini

Selon Mediapart, le président français aurait aidé l’ancien boss de l’UEFA dans l’affaire de corruption sur l’attribution de la Coupe du monde de football au Qatar.

Soutien explicite

Le 28 octobre 2019 sur RTL, Emmanuel Macron avait explicitement apporté son soutien à Michel Platini: «Je sais que les dernières années ont été dures, que les blessures ont parfois été profondes, que le sentiment d’injustice aussi est là. Et au fond, j’avais un message, c’est ce message d’admirateur, ce message de remerciement, et ce message qui consiste à vous dire, vous avez encore plein de choses à apporter au football français et aux jeunes Français. (…) Donc bravo, merci et revenez, ça me ferait plaisir», avait déclaré le président français à propos de l’ex-numéro 10, pourtant visé par une enquête.