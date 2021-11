Covid-19 : Macron va-t-il conditionner la validité du pass à une 3e dose?

Une nouvelle allocution télévisée du chef de l’Etat français est attendue mardi soir. Avec le regain de l’épidémie, quelles nouvelles mesures?

Masques dans les écoles

Le 12 juillet, lors de sa dernière allocution, hormis celle consacrée à la crise afghane, Emmanuel Macron avait annoncé la fin des tests gratuits et l’extension du pass sanitaire dont le Parlement vient de valider le possible recours jusqu’au 31 juillet. Elle avait donné un grand coup de fouet à la campagne de vaccination.

Troisième dose pour tous ?

Moins de la moitié des personnes éligibles, les plus de 65 ans et les plus fragiles, ont reçu leur dose de rappel. Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour cette catégorie de population ? Conditionner la validité du pass sanitaire à une troisième dose ? Annoncer un plan pour une troisième dose pour tous, comme en Israël et bientôt en Allemagne ?