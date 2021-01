France : Macron veut faire revenir les étudiants à la fac

Lors d’un dialogue avec les étudiants à Paris, le président français a préconisé leur retour en présentiel au moins une fois par semaine. Ils auront droit aussi à deux repas par jour à 1 euro.

«Un étudiant ou une étudiante a le droit d’avoir 20% de son temps en présentiel – c’est-à-dire un jour sur cinq – et on doit essayer de tenir aussi pour que les jauges ne soient jamais plus de 20%, ce qui permet d’avoir des distances et de ne pas avoir trop de monde sur un site», a expliqué Emmanuel Macron.