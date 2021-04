Covid-19 : Macron veut rouvrir les restos «par étapes» dès le mois de mai

Le président français a annoncé lundi que les établissements allaient rouvrir par étapes entre début mai et fin juin, en fonction du taux d’incidence du Covid.

«Moi je suis confiant»

«Ça dépend comment les choses vont évoluer, on a vu que les choses peuvent baisser. Donc, moi, je suis confiant», a-t-il fait valoir, en notant «qu’on se contamine plutôt quand c’est fermé, et quand on mange, c’est plutôt ça qu’il faut essayer de limiter dans un premier temps», alors qu’en ce qui concerne les terrasses, «on voit bien que c’est moins embêtant que quand on est à l’intérieur, c’est du bon sens».