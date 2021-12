Présidence de l’UE : Macron veut «une Europe puissante et souveraine»

Le chef d'État français a dévoilé ses grands projets pour les six mois de la présidence française de l'Union européenne, qui débutera le 1er janvier 2022.

Emmanuel Macron a fixé jeudi comme objectif de la présidence française du Conseil de l’UE, qui débute le 1er janvier, de rendre l’Europe «puissante dans le monde», proposant de réformer Schengen pour mieux protéger les frontières européennes et Maastricht pour un nouveau cadre budgétaire. Au cours d’une conférence de presse solennelle à l’Élysée, le chef de l’État français a affiché une forte ambition pour cette présidence , qui va coïncider avec la campagne pour la présidentielle d’avril et les législatives de juin.

«Europe puissante et souveraine»

«S’il fallait résumer en une phrase l’objectif de cette présidence, je dirais que nous devons passer d’une Europe de coopération à l’intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin», a déclaré Emmanuel Macron. Une fois de plus, le président a défendu l’importance cruciale de renforcer la souveraineté européenne en soutien à la souveraineté nationale.

Face aux populistes

Depuis son élection en 2017, Emmanuel Macron se pose en chef de file des pro-Européens face aux «nationalistes» et «populistes», et vante les avancées obtenues à 27, comme le plan de relance post-Covid-19 de 750 milliards d’euros adopté en 2020. Pour la présidence française de l'UE, Paris a choisi comme devise «Relance, puissance et appartenance». Cette présidence semestrielle tournante des 27 est la 13e exercée par la France depuis les années 1950 et la première depuis 2008.