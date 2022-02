Diplomatie : Macron voit des solutions concrètes à la crise entre la Russie et l’Ukraine

Après Moscou, le président français a fait une halte à Kiev mardi. Des entretiens avec ses homologues russe et ukrainien, il estime avoir reçu des gages de bonne volonté, malgré les tensions.

Après des consultations à Moscou et à Kiev, Emmanuel Macron a assuré, mardi, voir des «solutions concrètes» à la crise russo-occidentale liée à l’Ukraine, affirmant avoir reçu des gages de Vladimir Poutine pour qu’il n’y ait pas d'«escalade» supplémentaire.

Face à des tensions d’un niveau rarement atteint depuis la fin de la Guerre froide, à la suite du déploiement de dizaines de milliers de soldats russes à la frontière ukrainienne, le président français a successivement rencontré ses homologues russe, pendant plus de cinq heures lundi, puis ukrainien, trois heures durant mardi, à la recherche d’une issue diplomatique.

La présence de ces troupes fait craindre aux Occidentaux une invasion de l’Ukraine par la Russie. Celle-ci a déjà annexé la Crimée, en 2014, et soutient les séparatistes en guerre avec les forces ukrainiennes depuis la même année, un conflit ayant fait plus de 13’000 morts et n’ayant jamais cessé, malgré les accords de paix de Minsk.