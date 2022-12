Long métrage : «Mad Heidi» met des parents en colère

Le film suisse peut être vu par des personnes de 16 ans et plus. Trop jeune pour des associations qui trouvent le long métrage extrêmement violent.

Sorti dans les salles suisses, le 23 novembre 2022, «Mad Heidi» est loin de l’œuvre de Johanna Spyri. Dans ce long métrage, sur le tournage duquel «20 minutes» avait passé une journée, point de scènes bucoliques entre Heidi et Peter, mais plutôt du sang et de la violence. Pourtant, chez nous, le film est accessible dès l’âge de 16 ans et ça ne plaît pas du tout à plusieurs associations de parents d’élèves qui demandent une interdiction de la fiction (évoquée dans «La Gaule d’Antoine») aux mineurs, rapporte «20 Minuten».