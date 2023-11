Madagascar: Une présidentielle sous tension, boycottée par l’opposition

Madagascar, où la capitale sort d’une nuit de couvre-feu, vote jeudi pour le premier tour de sa présidentielle dans un contexte de vives tensions entre le camp du président sortant, Andry Rajoelina, et dix candidats de l’opposition qui ont appelé au boycott. L’un des principaux enjeux du scrutin sera de voir si les électeurs favorables à l’opposition, parmi les onze millions d’inscrits, décident ou non de rester chez eux.

Les bureaux de vote ouvrent à six heures du matin (04 h 00 en Suisse) jusqu’à 17 heures (15 h 00 en Suisse) sur la grande île de l’océan Indien, dont la population de près de 29 millions d’habitants demeure l’une des plus pauvres de la planète malgré les importantes ressources naturelles du pays.

Double nationalité

Dix opposants et candidats, ralliés dans un collectif rassemblant notamment deux ex-présidents et d’anciens ministres, ont dénoncé «un coup d’État institutionnel» et réclamé une suspension du processus électoral. «Nous refusons l’élection de jeudi et nous appelons tous les Malgaches à considérer que cette élection n’existe pas», a déclaré mardi au nom du collectif le candidat Hajo Andrianainarivelo, 56 ans.