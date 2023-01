«Madame Covid» a déjà quitté son poste, après à peine deux semaines!

Le bâtiment de l’OFSP à Berne et Sandra Bloch.

Sa nomination avait suscité certaines critiques quant à son indépendance. Mais voilà que cette nouvelle cheffe a déjà quitté son poste, la semaine dernière, selon une information du «Tages-Anzeiger». Un certain mystère entoure ce départ prématuré: «Le service de communication de l’Office fédéral de la santé publique indique ne pas en connaître les raisons». L’intéressée n’a pas donné suite, non plus, aux appels des médias pour connaître les raisons de cet abandon de poste.